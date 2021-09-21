Байден оголосив про початок "ери безперервної дипломатії"

Країни світу повинні співпрацювати, як ніколи, щоб протистояти глобальним викликам.

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден 21 вересня під час виступу на сесії Генасамблеї ООН оголосив про закінчення "ери війн" і початок "епохи безперервної дипломатії".

Звертаючись до Генасамблеї, президент США наголосив, що країни світу повинні співпрацювати, як ніколи, щоб протистояти глобальним викликам, передає Reuters.

"Ми завершили двадцятирічний (період) конфлікту в Афганістані і, закінчивши цю еру безперервної війни, ми починаємо нову еру - безперервної дипломатії", - сказав Байден.

Він заявив, що має намір використовувати багатосторонні інститути для розв’язання міжнародних проблем, зокрема - проблем Індо-Тихоокеанського регіону.

Глава Білого дому сказав, що військова міць США є інструментом, до якого слід звертатися лише у крайньому разі.

Він підкреслив, що США протистоятимуть спробам сильних держав домінувати над слабшими. За словами Байдена, США готові взаємодіяти з будь-якою країною, яка має миролюбні цілі.

Байден заявив, що США незабаром оголосять про додаткові зобов'язання щодо боротьби з пандемією COVID-19. Він також зазначив, що має намір працювати разом з Конгресом, щоб подвоїти фінансування міжнародних програм допомоги країнам, що розвиваються, спрямованої на боротьбу із кліматичними змінами.

Дебати у межах Генасамблеї ООН почалися 21 вересня і триватимуть до 27 вересня. Очікується, що в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку виступлять близько 110 глав держав, понад 50 глав урядів та більш ніж 20 глав МЗС.

Україну представить президент Володимир Зеленський. На його думку, Генасамблея ООН - один із майданчиків, де можна знайти рішення щодо Донбасу та Криму.