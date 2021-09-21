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Зеленський: Генасамблея ООН - один із майданчиків, де можна знайти рішення щодо Донбасу та Криму

Президент вважає, що Україна повинна максимально ефективно використовувати візит у США для двосторонніх зустрічей.

Зеленський: Генасамблея ООН - один із майданчиків, де можна знайти рішення щодо Донбасу та Криму
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що Генеральна Асамблея ООН є одним із майданчиків, де Україна може може висловити протест щодо окупації Росією частини Донбасу та півострова Крим.

Про це він заявив під час візиту до Нью-Йорка, повідомляє телеканал "Дом".

"Складно сказати. Але один із центральних майданчиків, на яких збираються лідери країн, від яких залежить розв’язання ситуації, - це Генасамблея ООН", - сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна повинна бути "прикладом країни, яка не зраджує своїм інтересам".

"І ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення Донбасу та Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН - це один із головних майданчиків. І ми не повинні оминати таку можливість", - зазначив президент

Зеленський акцентував, що Україна повинна максимально ефективно використовувати цей візит щодо двосторонніх зустрічей із різними країнами.

"Наприклад, у нас буде зустріч з президентом Турецької Республіки. І ми всі знаємо заяву Туреччини про невизнання анексії Криму з боку Російської Федерації та про невизнання виборів до Держдуми РФ через залучення до них жителів окупованих українських територій", - сказав Зеленський.

Він доповнив, що на полях Генасамблеї ООН очікуються зустрічі з лідерами різних країн.

"Для нас дуже важливо, що ООН визнала Кримську платформу. Думаю, ми можемо говорити про підтримку України з боку наших партнерів у цей дуже непростий час", - додав Зеленський.

Президент також зазначив акцентував, що щодо геополітичної ситуації "трусить весь світ", але ці проблеми можна розв'язати "тільки через діалог, через прагнення до стабільності".

Нагадаємо, 20 вересня Зеленський вирушив у США, де візьме участь у роботі Генеральної асамблеї ООН.

У вівторок, 14-го вересня, о 15:00 за Нью-Йорком та о 22:00 за Києвом стартувала 76-та сесія Генасамблеї. Перший тиждень був організаційним, а високий тиждень дебатів стартує у вівторок 21 вересня і триватиме до понеділка 27-го вересня. Цьогорічні дебати називають "гібридними", оскільки виступи очільників держав відбуватимуться, як сособисто, так і у форматі відеозаписів. Почнеться сесія з українського питання.

В рамках Генасамблеї очікуються також двосторонні зустрічі глав держав та урядів і низка міністерських засідань. Щоправда, більшість делегатів зустрічатимуться поза будівлею ООН. На вимогу самої організації та США, як приймаючої сторони, кількість місць для проведення зустрічей в штаб-квартирі буде обмеженою.

Загалом підтвердили свою особисту присутність на високому тижні представники 83-х країн.

23 лютого відбулося засідання Генасамблеї ООН щодо ситуації на окупованих Росією територіях, скликане за ініціативою України. Українська сторона порушувала питання щодо організованого незаконно РФ форуму "Русский Донбасс".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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