Зеленський: Генасамблея ООН - один із майданчиків, де можна знайти рішення щодо Донбасу та Криму

Президент вважає, що Україна повинна максимально ефективно використовувати візит у США для двосторонніх зустрічей.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Генеральна Асамблея ООН є одним із майданчиків, де Україна може може висловити протест щодо окупації Росією частини Донбасу та півострова Крим.

Про це він заявив під час візиту до Нью-Йорка, повідомляє телеканал "Дом".

"Складно сказати. Але один із центральних майданчиків, на яких збираються лідери країн, від яких залежить розв’язання ситуації, - це Генасамблея ООН", - сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна повинна бути "прикладом країни, яка не зраджує своїм інтересам".

"І ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення Донбасу та Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН - це один із головних майданчиків. І ми не повинні оминати таку можливість", - зазначив президент

Зеленський акцентував, що Україна повинна максимально ефективно використовувати цей візит щодо двосторонніх зустрічей із різними країнами.

"Наприклад, у нас буде зустріч з президентом Турецької Республіки. І ми всі знаємо заяву Туреччини про невизнання анексії Криму з боку Російської Федерації та про невизнання виборів до Держдуми РФ через залучення до них жителів окупованих українських територій", - сказав Зеленський.

Він доповнив, що на полях Генасамблеї ООН очікуються зустрічі з лідерами різних країн.

"Для нас дуже важливо, що ООН визнала Кримську платформу. Думаю, ми можемо говорити про підтримку України з боку наших партнерів у цей дуже непростий час", - додав Зеленський.

Президент також зазначив акцентував, що щодо геополітичної ситуації "трусить весь світ", але ці проблеми можна розв'язати "тільки через діалог, через прагнення до стабільності".

Нагадаємо, 20 вересня Зеленський вирушив у США, де візьме участь у роботі Генеральної асамблеї ООН.

У вівторок, 14-го вересня, о 15:00 за Нью-Йорком та о 22:00 за Києвом стартувала 76-та сесія Генасамблеї. Перший тиждень був організаційним, а високий тиждень дебатів стартує у вівторок 21 вересня і триватиме до понеділка 27-го вересня. Цьогорічні дебати називають "гібридними", оскільки виступи очільників держав відбуватимуться, як сособисто, так і у форматі відеозаписів. Почнеться сесія з українського питання.

В рамках Генасамблеї очікуються також двосторонні зустрічі глав держав та урядів і низка міністерських засідань. Щоправда, більшість делегатів зустрічатимуться поза будівлею ООН. На вимогу самої організації та США, як приймаючої сторони, кількість місць для проведення зустрічей в штаб-квартирі буде обмеженою.

Загалом підтвердили свою особисту присутність на високому тижні представники 83-х країн.

23 лютого відбулося засідання Генасамблеї ООН щодо ситуації на окупованих Росією територіях, скликане за ініціативою України. Українська сторона порушувала питання щодо організованого незаконно РФ форуму "Русский Донбасс".