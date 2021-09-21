Порошенко розкритикував бюджетну політику

Бюджетна політика «Слуг народу» базується не на інтересах людей, а на лобіюванні тіньових доходів – про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії «Європейська Солідарність», експрезидент Петро Порошенко.

«Я наголошую – ми ще в цьому році маємо захистити людей, виплатити 13-ту пенсію, захистити децентралізацію, яку ви пограбували, повернути заборгованість армійцям, додати позиції по субсидіям, і це все треба зробити зараз», – говорить лідер «Європейської Солідарності».

Порошенко зазначив, що попри коронакризу сусідні держави показали значно вище зростання економіки, аніж Україна.

«Зростання економіки 2020 року в країнах ЄС наступне: у Польщі квартальний внесок 11%, в Естонії квартальний внесок 14%, а в Туреччині – 21% зростання економіки за квартал. Яке зростання в Україні на фоні кризи минулого року? 5%. Куди ми рухаємося?» – зауважив Порошенко.

«Бюджет – це філософія розвитку країни з боку правлячої влади. Для стимулювання розвитку економіки нам потрібні прямі іноземні інвестиції», – переконаний Порошенко. Він наголосив, що для стимулювання інвестицій влада має забезпечити верховенство права і довіру, демократію, права людини, свободу ЗМІ і відсутність переслідування опозиції.З усіх цих питаннь Україна за Зеленського демонструє регрес», – констатував експрезидент.

«Одна з найбільших проблем – це брехня. Якщо ви подивитесь на цей бюджет, згадайте – коли Гетманцев лобіював «лотерейку», коли Арахамія лобіював «ігорку», вони казали, що доходи бюджету будуть 7 мільярдів гривень. Скільки зараз заклали в доходи від «ігорки» і «лотерейки»? 700 мільйонів. Оце і є брехня, бо гроші йдуть в кишені «Слуг народ» у вигляді конвертів «20-40-50», які розносяться по залу», – заявив Порошенко.