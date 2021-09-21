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До складу ТСК у справі "вагнерівців" має увійти опозиція, - Геращенко

Діяльність слідчої комісії у такому вигляді дискредитує ідею цивільного парламентського контролю, вважає нардепка.

До складу ТСК у справі "вагнерівців" має увійти опозиція, - Геращенко
Фото: Михаил Палинчак

Створення Тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців" у тому вигляді, що є, дискредитує ідею цивільного парламентського контролю. Про це з трибуни парламенту заявила співголова фракції «ЄвропейськаСолідарність» Ірина Геращенко.

«Дискредитуючи саму ідею цивільного парламентського контролю, ви замість ТСК створили безумну «ТСН» – тусовку «Слуг народу». ...Ця безумна «ТСН» тиждень тому вже вийшла з папірцем, написаним на Банковій, що ніякої операції не було, а були тільки наміри, у всьому винний Порошенко. А потім в повному складі разом зі своєю очільницею втекли, коли на цю тусовку прийшли безпосередньо розвідники, ті, хто брав участь в розробці операції, ті, хто безпосередньо свідчили, що Порошенко давав вказівки розпочати її. Ті, хто мав сказати ключове: а хто ж знаходився в той фатальний день у приміщенні на Банковій, хто чув деталі про початок останньої фази спецоперації. І врешті решт, хто той крот, хто передав все Росії», – зазначила Ірина Геращенко.

За її словами, "Європейська Солідарність" вимагає створення належної ТСК, куда увійде опозиція.

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