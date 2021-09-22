Конкретна дата та місце проведення зустрічі «тримається в таємниці».

Депутати «Слуги народу» поїдуть на засідання з президентом частково за власні кошти.

Про це в кулуарах парламенту заявив нардеп фракції Микола Тищенко, повідомляє кореспондент LB.ua.

Нардеп додав, що ця зустріч також буде профінансована з партійного бюджету. Конкретна дата та місце проведення такої зустрічі «тримається в таємниці».

Повідомлення про нібито нові навчання у Трускавці для "слуг народу" з'явилося вчора на сайті видання "Українська правда". Воно, посилаючись на свій Telegram-канал, зазначило, що Володимир Зеленський планує найближчим часом провести зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року.

Джерела видання нібито повідомили, що на зустрічі "буде велика розмова про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення".

Після цього голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький назвав неправдивою інформацію про нові навчання нардепів у Трускавці.

Однак згодом речниця фракції Юлія Палійчук підтвердила інформацію про зустріч депутатів фракції за участю президента. Вона уточнила, що це буде не навчання, а "велика робоча нарада".

Захід відбудеться, ймовірно, наприкінці наступного тижня. Місце зустрічі Палійчук не назвала, але зауважила, що можливо, це буде одна з областей на заході України.

Нагадаємо, в липні 2019 року обрані нардепи від "Слуги народу" провели тижневий курс навчання в Трускавці. Детальніше читайте в матеріалі LB.ua "Як депутатів Зеленського «робили»".

Тижневий семінар обійшовся "Слузі народу" в понад 11 млн гривень.