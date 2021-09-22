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Разумков скликає позачергове засідання Ради на четвер

Нардепи розглянуть чотири законопроєкти, що стосуються питань оподаткування та фіскальної політики.

Разумков скликає позачергове засідання Ради на четвер
Фото: rada.gov.ua

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження №292 про скликання 23 вересня позачергового пленарного засідання парламенту.

Про це повідомляє пресслужба ВР.

Речниця спікера Ольга Туній уточнила, що засідання відбудеться 23 вересня о 16:00 на вимогу 165 народних депутатів.

"На порядку денному - чотири законопроєкти, що стосуються питань оподаткування та фіскальної політики", - написала Туній.

Раніше голова ВР заявляв, що законопроєкт про олігархів парламент найближчого пленарного тижня не розглядатиме.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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