Разумков скликає позачергове засідання Ради на четвер

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження №292 про скликання 23 вересня позачергового пленарного засідання парламенту.
Про це повідомляє пресслужба ВР.
Речниця спікера Ольга Туній уточнила, що засідання відбудеться 23 вересня о 16:00 на вимогу 165 народних депутатів.
"На порядку денному - чотири законопроєкти, що стосуються питань оподаткування та фіскальної політики", - написала Туній.
Раніше голова ВР заявляв, що законопроєкт про олігархів парламент найближчого пленарного тижня не розглядатиме.