Разумков скликає позачергове засідання Ради на четвер

Нардепи розглянуть чотири законопроєкти, що стосуються питань оподаткування та фіскальної політики.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження №292 про скликання 23 вересня позачергового пленарного засідання парламенту.

Про це повідомляє пресслужба ВР.

Речниця спікера Ольга Туній уточнила, що засідання відбудеться 23 вересня о 16:00 на вимогу 165 народних депутатів.

"На порядку денному - чотири законопроєкти, що стосуються питань оподаткування та фіскальної політики", - написала Туній.

Раніше голова ВР заявляв, що законопроєкт про олігархів парламент найближчого пленарного тижня не розглядатиме.