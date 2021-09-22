Ще 47,5 тис. українців завершили вакцинацію від коронавірусу

Протягом минулої доби, 21 вересня, в Україні проти COVID-19 щеплено 116 005 людей. Одну дозу отримали 68 502 особи, повністю імунізовані - 47 503 людини.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, учора працювали 841 мобільна бригада з імунізації, 2 878 пунктів щеплення та 335 центрів вакцинації.

Щеплення від коронавірусу робили трьома вакцинами. Найбільше вакцинували вчора препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech - 63 357 осіб.

Китайський CoronaVaс отримали 32 310 українців, вакцину AstraZeneca - 20 338 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 435 427 людей, з них одну дозу отримали 6 435 425 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози 5 246 164 людини. Загалом проведено 11 681 589 щеплень.

Нагадаємо, голова МОЗ Ляшко не виключає запровадження в Україні обов'язкової вакцинації від COVID-19.