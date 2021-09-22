Зеленський пообіцяв "сильну відповідь" на замах на Шефіра

"Хто за цим стоїть, я, скажу відверто, не знаю. Поки що".

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що замах на його першого помічника і друга Сергія Шефіра отримає сильну відповідь.

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні з Нью-Йорку, де він перебуває з робочим візитом.

"Десь дві години тому було розстріляно автомобіль мого першого помічника, а що важливіше - мого близького друга, мого товариша Сергія Шефіра. Сергій живий, водія, на жаль, поранено", - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що передавати йому привіт таким чином - це прояв слабкості, але такі дії точно будуть мати відповідь.

"Хто за цим стоїть, я, скажу відверто, не знаю. Поки що. Які це сили? Можуть бути внутрішні або зовнішні. Але силами їх я не вважаю, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу по автомобілю мого друга - це слабікість. А от відповідь буде сильною", - сказав він.

"На міцність нашої команди це не впливає. На курс, який я обрав з нашою командою, до змін, до детінізації економіки, до боротьби з криміналітетом, великими впливовими фінансово-промисловими групами це ніяк не впливає. А навіть навпаки", - підкреслив Зеленський.

Президент повідомив, що після свого виступу на Генеральній асамблеї ООН негайно повертається в Україну.

Нагадаємо, що замах на Шефіра стався близько 10 години ранку на автомобільній дорозі, що веде до Києва, коли помічник президента їхав на роботу.

Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де знаходився Шефір автоматну чергу. Три кулі попали у водія політика, але сам він не постраждав.