Фото: LB.ua

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу автомобіля, в якому знаходився перший помічник президента Сергій Шефір.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Сьогодні кинуто виклик правоохоронній системі - зранку на Київщині по дорозі між с. Лісники та с. Ходосівка обстріляли автомобіль першого помічника Президента України. Невстановлені особи, за попередніми даними, із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів. В результаті поранений водій, якого наразі госпіталізовано", - написала вона у фейсбуці.

Венедіктова повідомила, що подробиці та коментарі щодо злочину будуть після проведення першочергових слідчих дій, і попросила не спекулювати на цій темі і не займатися вигадками.

"Працює слідчо-оперативна група. Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ)", - розказала Венедіктова.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Нагадаємо, що замах на Шефіра стався близько 10 години ранку на автомобільній дорозі, що веде до Києва, коли помічник президента їхав на роботу.

Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де знаходився Шефір автоматну чергу. Три кулі попали у водія політика, але сам він не постраждав.