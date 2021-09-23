"Слуги народу" знімають з розгляду "антиахметівський" законопроєкт №5600

Нардепи сьогодні розглядатимуть лише закон про олігархів.

Фракція "Слуга народу" знімає з розгляду у другому читанні 23 вересня законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Про це повідомив депутат з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Слуги народу" знімають сьогодні з розгляду скандальний законопроєкт 5600 про податкові зміни", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Депутат від "Голосу" Ярослав Железняк підтведив LB.ua, що сьогодні законопроєкт №5600 не розглядатимуть.

"Податкового (законопроєкту, - ред.) не буде. Олігахічний - буде", - сказав він.

Як повідомили джерела LB в "Слузі народу", наразі є домовленість з частиною опозиції - "Голосом" та «Батьківщиною", а також депутатськими групами, - що вони знімуть більшість своїх правок до другого читання до законопроєкту про олігархів.

"Тоді його швидко проголосуємо сьогодні в цілому. Процедура розгляду буде класичною, за Регламентом. Але щодо 5600 (податкового, урядового), то ми будемо наполягати на спеціальній процедурі, як було з банківським законом («антиколомойським). За це ми маємо зібрати 150 підписів, що вже триває. Тоді закон по податкам та ренті буде прийнято в цілому наступного пленарного тижня", - пояснив Железняк.

Раніше нардеп Олександр Качура повідомив, що зараз фракція "Слуга народу" збирає підписи для розгляду законопроєкту 5600 "за спеціальною процедурою для зняття поправкового спаму".

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада на позачерговому засіданні схвалила в першому читанні "рентний" законопроєкт 5600, названий також "антиахметівським". За проголосували 264 депутати, з них 223 "слуги народу" із 230 присутніх в залі.

Спікер парламенту Дмитро Разумков закликав профільний комітет допрацювати законопроєкт, адже зараз він викликає дискусії. Насправді з тексту документу безпосередньо рудного бізнесу, яким займається Рінат Ахметов – лише кілька сторінок, а решта – податки, що стосуються більшості громадян.