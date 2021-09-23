Київрада розгляне ​призначення Крищенка заступником Кличка і збільшення статутного капіталу "Київтеплоенерго" на 2 млрд

Підготовка до опалювального сезону, новий заступник міського голови, мапа доступності Києва і знесення будівлі хора "Хрещатик" - такі теми будуть розглядатися на пленарному засіданні Київської міської ради сьогодні, 23 вересня.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Загалом в порядок денний сесії внесено більше 200 питань.

Ексочільник Нацполіції Киэва Андрій Крищенко може поповнити команду заступників київського міського голови Віталія Кличка. Кандидатуру Крищенка представили сьогодні напередодні сесії в профільних комісіях Київради.

Як зазначив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, Крищенко пропонується на посаду заступника голови Київської міської адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. Комісія з питань законності і комісія з питань регламенту погодили проєкт цього рішення для винесення на сесію.

Комісія з питань бюджету сьогодні ж погодила винесення на сесію питання про збільшення статутного капіталу комунального підприємства виконавчого органу Київради (КМДА) "Київтеплоенерго", яке представив заступник Кличка Петро Пантелеєв. Цим рішення Київрада може збільшити капітал свого КП на 2 млрд гривень. Як зазначив Пантелеєв, необхідність цього кроку пов'язана з новими викликами, які очікує комунальна сфера Києва напередодні опалювального сезону.

"В цьому році Кабмін відмінив пільгу, коли постачальники тепла могли сплачувати за газ вже після після розрахунку споживачів (населення). Також ми маємо стрімке зростання ціни на газ - зараз це 25 тис. грн за тисячу кубів, що в 5 разів більше за минулий рік. В той же час, ми говоримо про бажання не міняти тариф на тепло для населення", - повідомив заступник мера, пояснюючи причини, через які потрібно дати таку значну суму в статутний капітал КП.

Сьогодні ж депутати можуть дати згоду на знесення будівлі "Академічного камерного хору "Хрещатик"" по вул. Студентській, 10 в Шевченківському районі столиці. Згідно проєкту, після проведення інвестконкурсу і визначення переможця, інвестор зможе збудувати за свої кошти офісний центр з концертним залом та центром хорового мистецтва. Стара будівля, яка належить зараз громаді міста, при цьому буде повністю зруйнована.

Cеред iнших питань, які сьогодні розглядатиме Київрада, створення Мапи доступності міста Києва (проєкт Євгенії Кулеби); затвердження списку іменних стипендій Київради учням шкіл столиці; перерозподіл коштів бюджетів поточного року департаментів інфомраційно-комунікаційних технологій і культури.

Нагадаємо, 11 серпня Крищенко повідомив, що подав рапорт про відставку, який задовольнили днем раніше. За даними джерел LB.ua, бажання звільнити главу столичної поліції було пов'язано з його робочими відносинами з мером міста.

Крищенко керував столичною поліцією з кінця 2015 року. Він прославився у квітні 2014 року завдяки захисту Горлівського райвідділу міліції від сепаратистів. Тоді він скинув з даху будівлі російський триколор, за що був сильно побитий. Деякі проросійські сайти навіть повідомляли, що його вбили. За героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність присязі Крищенка нагородили орденом "За мужність" III ступеня.