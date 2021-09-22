У трьох торгових центрах Києва відкрили пункти вакцинації проти ковіду

Наразі там доступні AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer.

У трьох торгово-розважальних центрах Києва - Ocean Plaza, River Mall та SkyMall - відкрили пункти вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляє Helsi.

Щоб вакцинуватись, необхідно записатись на зручний час та обрати бажану вакцину. Наразі там доступні AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer.

ТРЦ Ocean Plaza знаходиться біля станції метро Либідська, River Mall - на Осокорках, а SkyMall - на Троєщині.

Наразі в столиці працюють 29 центрів вакцинації.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я домовилося із сервісом таксі Uklon про надання знижок на поїздки для українців, які щепилися від COVID-19 хоча б однією дозою.