Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Став відомий гонорар Джошуа за бій з Усиком
Став відомий гонорар Джошуа за бій з Усиком
Байден: Америка відвернулась
Байден: Америка відвернулась
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Справа MH17. Суддя Кнейфф: «Суд не відповідає за виконання покарання»
Справа MH17. Суддя Кнейфф: «Суд не відповідає за виконання покарання»
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У трьох торгових центрах Києва відкрили пункти вакцинації проти ковіду

Наразі там доступні AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer.

У трьох торгових центрах Києва відкрили пункти вакцинації проти ковіду
Фото: КМДА

У трьох торгово-розважальних центрах Києва - Ocean Plaza, River Mall та SkyMall - відкрили пункти вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляє Helsi.

Щоб вакцинуватись, необхідно записатись на зручний час та обрати бажану вакцину. Наразі там доступні AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer.

ТРЦ Ocean Plaza знаходиться біля станції метро Либідська, River Mall - на Осокорках, а SkyMall - на Троєщині.

Наразі в столиці працюють 29 центрів вакцинації.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я домовилося із сервісом таксі Uklon про надання знижок на поїздки для українців, які щепилися від COVID-19 хоча б однією дозою.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також