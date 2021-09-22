Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Став відомий гонорар Джошуа за бій з Усиком
Став відомий гонорар Джошуа за бій з Усиком
Байден: Америка відвернулась
Байден: Америка відвернулась
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Справа MH17. Суддя Кнейфф: «Суд не відповідає за виконання покарання»
Справа MH17. Суддя Кнейфф: «Суд не відповідає за виконання покарання»
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Кабмін дозволив дитсадкам і початковим класам працювати під час карантину

Уряд вирішив пом'якшити вимоги постанови про адаптивний карантин.

Кабмін дозволив дитсадкам і початковим класам працювати під час карантину
Фото: armyinform.com.ua

Кабінет міністрів вирішив скасувати пороги вакцинації для дитячих садків та початкової школи.

Про це стало відомо на засіданні уряду в середу.

"Спільно з Міністерством охорони здоров'я вважаємо доцільним передбачити можливість відвідування закладів освіти для здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти та учнів 1-4 класів ЗСО незалежно від рівня епідемічної небезпеки", - сказав на засіданні уряду міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Середні і старші класи, виші зможуть продовжити роботу в очному режимі у "жовтій" зоні тільки за умови вакцинації 80% працівників закладу. Там, де цей поріг не досягнуто, вводиться дистанційне навчання.

Нагадаємо, що з 23 вересня в Україні вводиться "жовта" зона адаптивного карантина.

Після введення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки очне навчання буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує:

  • вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати);
  • вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);
  • негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;
  • одужання особи від COVID-19.

У азі введення "червоного" рівня епідемічної небезпеки очне навчання буде дозволено, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ, що підтверджує:

  • вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);
  • негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;
  • одужання особи від COVID-19.
Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також