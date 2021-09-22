Кабмін дозволив дитсадкам і початковим класам працювати під час карантину

Кабінет міністрів вирішив скасувати пороги вакцинації для дитячих садків та початкової школи.

Про це стало відомо на засіданні уряду в середу.

"Спільно з Міністерством охорони здоров'я вважаємо доцільним передбачити можливість відвідування закладів освіти для здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти та учнів 1-4 класів ЗСО незалежно від рівня епідемічної небезпеки", - сказав на засіданні уряду міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Середні і старші класи, виші зможуть продовжити роботу в очному режимі у "жовтій" зоні тільки за умови вакцинації 80% працівників закладу. Там, де цей поріг не досягнуто, вводиться дистанційне навчання.

Нагадаємо, що з 23 вересня в Україні вводиться "жовта" зона адаптивного карантина.

Після введення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки очне навчання буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує:

вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати);

вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);

негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;

одужання особи від COVID-19.

У азі введення "червоного" рівня епідемічної небезпеки очне навчання буде дозволено, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ, що підтверджує: