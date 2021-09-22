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Разумков заявив, що не збирається у відставку

Втім він допускає, що його відставку можуть ініціювати народні депутати.

Разумков заявив, що не збирається у відставку
Фото: rada.gov.ua

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не збирається йти у відставку, проте він не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Прямий”.

“Якщо ми з вами говоримо про “піду у відставку” – я не планую відставку. Я подавати у відставку не збираюся. Якщо ми з вами говоримо, чи може прийняти відповідне рішення Верховна Рада України – так, може. Для цього потрібно 226 голосів, є окрема процедура: збір підписів, 150 підписів, далі підготовка, звіт і голосування в стінах Верховної Ради України. Я до цього готовий. Я про це казав давно: якщо буде бажання народних депутатів змінити голову Верховної Ради – це їх право, це право Верховної Ради. Я точно завжди слідував закону, тому і в цьому випадку я буду це робити”, - сказав Разумков.

Нагадаємо, що 20 вересня Разумков та "Слуга народу" вперше розійшлися в питанні формування порядку денного Верховної Ради. Партія влада вимагала розглянути на цьому тижні антиолігархічного пакету законопроєктів, а Разумков, який знаходиться на лікарняному через коронавірус, виступив проти.

Післяцього голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко звинуватив спікера Дмитра Разумкова в некомандних діях.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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