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Зеленський вважає, що замах на Шефіра - це тиск саме на нього і наголосив, що "впливати на нього неможливо"

Президент висловив впевненість, що розслідування буде прозорим та безкомпромісним.

Зеленський вважає, що замах на Шефіра - це тиск саме на нього і наголосив, що "впливати на нього неможливо"
Фото: скріншот відео

Президент Володимир Зеленський прокоментував замах на вбивство свого помічника Сергія Шефіра та його водія.

Про це він розповів в коментарі телеканалу "Дом".

"Я думаю, що зараз у нас такої великої фундаментальної мафії немає... Вона ж у свій час перейшла у великі фінансові групи. Звинувачувати їх прямо не буду... Я думаю, що ми будемо чекати слідства", - сказав Зеленський.

Президент також припустив, що замах - це тиск саме на нього. Однак, він наголосив, що впливати на нього неможливо.

Зеленський також висловив впевненість, що розслідування буде прозорим та безкомпромісним.

"Я думаю, що будуть робити все, щоб знайшли (нападників, - ред.). Тим не менше, ми живемо в інший час. Замахи на вбивства чи вбивства тих чи інших журналістів до мого терміну, коли ми не розуміли, що відбувається, і не впливали на ситуацію... Зараз, мені здається,, правоохоронні органи набагато відкритіше працюють... Тому - ніяких залякувань, просто треба зробити свою роботу", - додав президент.

Нагадаємо, замах на Шефіра стався близько 10 години ранку на автомобільній дорозі, що веде до Києва, коли помічник президента їхав на роботу. Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де знаходився Шефір, автоматну чергу. Три кулі попали у водія політика, але сам він не постраждав.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Шефір після замаху "цілий, але в шоковому стані". Він також припустив, що замах на Шефіра міг бути "привітом" Зеленському.

Зеленський назвав замах на свого помічника "проявом слабкості" і пообіцяв "сильну відповідь". Водночас він визнав, що не знає замовників цього замаху.

У Кремлі вже заявили, що не причетні до замаху на Шефіра.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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