Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський показав кулі, які витягли хірурги зі стегна водія помічника президента України Сергія Шефіра. Він також повідомив, що зараз пораненого прооперовано, і загрози його життю немає.

Про це Монастирський написав у фейсбуці.

"Водія Сергія Шефіра прооперовано, наразі йому ніщо не загрожує. Перед тим, як відправитися до лікарні, він встиг вказати на місце, звідки здійснювалися постріли, що дало можливість слідчим максимально оперативно та якісно здійснити огляд місця подій і необхідні слідчі дії. Тож ситуація на контролі. До слідчо-розшукових дій підключені найкращі оперативники та слідчі Національної поліції, кінологічної служби, Нацгвардії, співробітники СБУ", - повідомив голова МВС.

Фото: Денис Монастирський

Він також зазначив, що слідство наразі розглядає три основні версії замаху на вбивство першого помічника президента та його водія: у зв’язку з державною діяльністю, з метою тиску на перших осіб держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в Україні, у тому числі - за участю спецслужб іноземних держав.

"Хочу наголосити, що замах відбувався з метою вбивства. Якщо хтось думає, що може залякати таким чином керівництво країни, він глибоко помиляється. Шлях реформ і змін у країні не зупинити! Також сьогодні в Черкасах трапилося вбивство підприємця. Основна версія слідства - умисне вбивство, вчинене на замовлення. Справа на контролі", - додав Монастирський.

Нагадаємо, замах на Шефіра стався близько 10 години ранку на автомобільній дорозі, що веде до Києва, коли помічник президента їхав на роботу. Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де знаходився Шефір, автоматну чергу. Три кулі попали у водія політика, але сам він не постраждав.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Шефір після замаху "цілий, але в шоковому стані". Він також припустив, що замах на Шефіра міг бути "привітом" Зеленському.

Президент Володимир Зеленський назвав замах на свого помічника "проявом слабкості" і пообіцяв "сильну відповідь". Водночас він визнав, що не знає замовників цього замаху.

У Кремлі вже заявили, що не причетні до замаху на Шефіра.