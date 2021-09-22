Фото: Суспільне

У селі Бандурове Гайворонської громади Голованівського району Кіровоградської області демонтували останній пам’ятник Леніну.

Про це повідомило Суспільне.

Пам'ятник зроблений з бетону, оббитий латунними листками. Його висота 2,5 м, вага пів тонни. Демонтаж виконали працівники комунальної служби Гайворонської міської ради.

"За нашими даними - це останній пам'ятник Леніну у нашій області. Тепер треба виконати юридичну декомунізацію, тобто перейменувати вулицю Леніна, на якій власне і стояв цей пам'ятник", - сказав кропивничанин Дмитро Завражний.

Фото: Суспільне

Про те, що у селі Бандурово Гайворонського району залишився недемонтований пам’ятник Леніну, LB.ua стало відомо від місцевих жителів. Пам’ятник стояв біля школи.

На початку декомунізації місцеві чиновники Банудрова не перейменовували топоніми, що названі в честь комуністичних діячів, але це зробила обласна адміністрація у 2016 році.

Станом на сьогодні недемонтовані пам'ятники Леніну лишаються на Вінниччині та Харківщині (два пам'ятники), Полтавщині (один пам'ятник), Київщині (один пам'ятник), на заводі НКМЗ у місті Краматорськ та в Кіровоградській області.

Нагадаємо, позаминулого тижні на Хмельниччині знесли останній відомий в області пам’ятник Леніну.