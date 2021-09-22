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Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась, - штаб ООС

Учора окупанти чотири рази порушили "тишу", у лавах ЗСУ без втрат.

Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась, - штаб ООС
Фото: Макс Левин

Минулої доби російські найманці на Донбасі продовжували обстріли позицій українських захисників, однак інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась. Втрат серед українських захисників немає.

Про це у ранковому зведенні повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Поблизу Кам’янки російсько-окупаційні війська застосували заборонене "Мінськом" озброєння, здійснивши 15 пострілів з мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Шумів, намагаючись викликати вогонь у відповідь, противник обстріляв українські позиції зі стрілецької зброї.

Біля Лебединського російські найманці задіяли гранатомети різних систем. У бік Новолуганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.

"Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - сказано в повідомленні.

Сьогодні, 22 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 20 вересня російсько-окупаційні війська під вечір активізували бойові дії і п'ять разів порушивши режим припинення вогню. Один український військовий отримав вогнепальне поранення.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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