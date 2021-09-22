На контрольному пункті в’їзду-виїзду "Каланчак" прикордонники затримали громадянина України, який сприяв незаконній анексії Криму Росією.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Чоловік 1957 року народження прямував з тимчасово окупованого Криму на материкову частину України.

Під час огляду його речей виявили медалі "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", які він отримав у 2014 - 2018 роки, а також "завізовані" підписами президента РФ і представниками окупаційної влади Криму.

Крім того, чоловік мав посвідчення учасника організації "союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым".

Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники з’ясували, що громадянин брав активну участь у діяльності незаконних збройних формувань на території Криму, заворушеннях та нападах з метою захоплення підприємств, установ та державних організацій.

Фото: dpsu.gov.ua

Про факт виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 КК (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), повідомили представників Національної поліції та передали "ополченця" правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше на Луганщині затримали одного з організаторів псевдореферендуму 2014 року, який сім років переховувався в Росії.

Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнають приєднання півострова до РФ.