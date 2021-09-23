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Качура: закон про олігархів розглянуть "по статтях"

За попередньою інформацією, є достатня кількість голосів.

Качура: закон про олігархів розглянуть "по статтях"
Олександр Качура
Фото: скрин відео

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура нагадав, що сьогодні Верховна Рада розгяне законопроєкт про олігархів, і, за його інформацією, є необхідна кількість голосів для його прийняття.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"Сьогодні це питання в порядку денному стоїть першим... За моєю попередньою інформацією, є необхідна кількість гоолосів. І ми будемо "постатейно" розглядати цейзакон. "Постатейно" - означає, що є запропонована комітетом стаття. Якщо вона набирає необхідну кількість голосів, то її враховують, і ми переходимо до наступної. Але якщо станеться так, що ми не набираємо необхідної кількості голосів, тоді до цієї конкретної статті вноситимуться правки...", - розповів Качура.

Щодо другого законопроєкту № 5600 про податки та ренту, то за словами Качури, зараз фракція "Слуга народу" збирає підписи для розгляду питання "за спеціальною процедурою для зняття поправкового спаму".

За словами Качури, до цього законопроєкту подали близько 12 тисяч поправок.

Нагадаємо, 17 вересня профільний комітет Ради затвердив законопроєкт про олігархів до другого читання. Було враховано тільки 13 депутатських поправок із 1271.

Рішення про те, хто є олігархом, як і раніше покладається на Раду національної безпеки і оборони. Але тепер додано обов'язок викликати потенційних олігархів на засідання РНБО та аргументувати своє рішення перед ними та розглядати їхні заперечення. РНБО вже запустила систему моніторингу "олігархів", яка використовуватиметься у разі ухвалення законопроєкту народними депутатами.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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