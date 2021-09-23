​Депутати проголосували за продовження засідання до повного розгляду законопроєкту про олігархів

Верховна Рада проголосувала за продовження засідання до повного розгляду законопроєкту про олігархів у другому читанні та в цілому.

За цю пропозицію за результатами нарад голів фракцій та депутатських груп на ранковому засіданні парламенту проголосували 288 депутатів, ппередає кореспондент LB.ua.

"Це чудово. Парламент планує працювати довгий час… Є потенціал", - сказав перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук.

Після голосування Стефанчук оголосив перерву. За його словами, розгляд закону в другому читанні почнеться о 12:30.

Нагадаємо, сьогодні Рада розгляне законопроєкт про олігархів у другому читанні. Депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що є необхідна кількість голосів для його прийняття. Він також повідомив, що законопроєкт розглядатимуть "по статтях".

17 вересня профільний комітет Ради затвердив законопроєкт про олігархів до другого читання. Було враховано тільки 13 депутатських поправок із 1271.