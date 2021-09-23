Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
Арахамія: Шефір цілий, але в шоковому стані
Арахамія: Шефір цілий, але в шоковому стані
Шефір і поліція назвали версії замаху на нього
Шефір і поліція назвали версії замаху на нього
У Черкасах в кафе застрелили бізнесмена
У Черкасах в кафе застрелили бізнесмена
Рубікон імені Сергія Шефіра
Рубікон імені Сергія Шефіра
Замах на Шефіра, швидше за все, був скоєний непрофесіоналами, - джерела
Замах на Шефіра, швидше за все, був скоєний непрофесіоналами, - джерела
На Шефіра скоєно замах
На Шефіра скоєно замах
Кабмін дозволив дитсадкам і початковим класам працювати в "жовтій" зоні карантину
Кабмін дозволив дитсадкам і початковим класам працювати в "жовтій" зоні карантину
ГоловнаПолітика

​Депутати проголосували за продовження засідання до повного розгляду законопроєкту про олігархів

Цю пропозицію підтримали 288 парламентарів.

​Депутати проголосували за продовження засідання до повного розгляду законопроєкту про олігархів
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Верховна Рада проголосувала за продовження засідання до повного розгляду законопроєкту про олігархів у другому читанні та в цілому.

За цю пропозицію за результатами нарад голів фракцій та депутатських груп на ранковому засіданні парламенту проголосували 288 депутатів, ппередає кореспондент LB.ua.

"Це чудово. Парламент планує працювати довгий час… Є потенціал", - сказав перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук.

Після голосування Стефанчук оголосив перерву. За його словами, розгляд закону в другому читанні почнеться о 12:30.

Нагадаємо, сьогодні Рада розгляне законопроєкт про олігархів у другому читанні. Депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що є необхідна кількість голосів для його прийняття. Він також повідомив, що законопроєкт розглядатимуть "по статтях".

17 вересня профільний комітет Ради затвердив законопроєкт про олігархів до другого читання. Було враховано тільки 13 депутатських поправок із 1271.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також