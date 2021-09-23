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Біля Ради сталося зіткнення між учасниками акції SaveФОП та поліцією

Мітингувальникам не дозволили перекрити вулицю Грушевського

Фото: Анна Стешенко

Біля Верховної Ради сталося зіткнення між учасниками акції SaveФОП та працівниками поліції.

Як повідомляють кореспонденти LB.ua, правоохоронці відтиснули протестувальників, які намагалися перекрити вулицю Грушевського біля будівлі парламенту.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Біля Верховної Ради в четвер зібралось одразу кілька мітингів. Протестувальники з SaveФОП, зокрема, вимагають ухвалення законопроєкту №3853-1. Це зміни до Податкового кодексу про щорічне підвищення граничних доходів для застосування спрощеної системи оподаткування, скасування обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування чинного механізму кеш-беку.

Також вони хочуть спрощення обліку доходів ФОПів (законопроєкт №3993).

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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