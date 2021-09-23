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Венедіктова про замах на Шефіра: "Ми стикнулися з професіоналами"

Ввечері після замаху було проведено спільну нараду з усіма блоками, які були залучені і задіяні.

Венедіктова про замах на Шефіра: "Ми стикнулися з професіоналами"
Ірина Венедіктова
Фото: Офіс генерального прокурора

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова вважає, що замах на помічника президента Сергія Шефіра організовували професіонали.

Про це вона заявила в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".

Венедіктова розповіла, що ввечері після замаху було проведено спільну нараду з усіма блоками, які були залучені і задіяні.

"Правоохоронці сьогодні відпрацювали злагоджено, в нас ввечері була спільна нарада з усіма блоками, які були залучені й задіяні. Ми її завершили десь на початку восьмої вечора. Поставили наступний дедлайн, коли ми проговорюємо, це восьма ранку завтра. Буде створена спільна слідча група. На сьогодні продовжують тривати слідчо-оперативні дії. Коли ми закінчимо їх, щоб ми змогли систематизувати цей матеріал, проаналізувати його, вже можна робити наступні якісь висновки", - зазначила генпрокурорка.

На питання, чи можна розкрити справу за гарячими слідами, генпрокурор відповіла: "Тут не йде рахунок на години, тому що там, вибачте, простаки не працювали. У цій безпосередньо справі ми зіткнулися з професіоналами". 

Нагадаємо, раніше джерела LB.ua в правоохоронних органах заявляли, що замах на Шефіра скоїли, швидше за все, непрофесіонали

Замах на Шефіра стався близько 10 години ранку 22 вересня на автомобільній дорозі, що веде до Києва, коли помічник президента їхав на роботу. Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де знаходився Шефір, автоматну чергу. Три кулі попали у водія політика, але сам він не постраждав.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що замах на Шефіра міг бути "привітом" Зеленському. Сам президент назвав замах на свого помічника "проявом слабкості" і пообіцяв "сильну відповідь". Водночас Зеленський визнав, що не знає замовників цього замаху. Пізніше президент додав, що це - тиск саме на нього і наголосив, що "впливати на нього неможливо".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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