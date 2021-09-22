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На Одеській трасі легкове авто зіткнулося з вантажівкою, одна людина загинула

Від зіткнення легковик зайнявся, водій загинув на місці.

Фото з місця події
Фото: Поліція
Фото з місця події

На трасі Одеса-Київ трапилася аварія за участі легкового автомобіля та вантажівки, внаслідок якої загинула одна людина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"За попередньою інформацією, автомобіль "Toyota" під кермуванням 28-річного чоловіка зіткнувся з вантажівкою "Scania", яка їхала попереду. Від зіткнення легковик зайнявся, водій загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Аварія сталася о пів на п’яту годину вечора на 369 км трасі Одеса-Київ у Березівському районі. Рятувальники загасили пожежу, зараз на місці події працюють поліцейські. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, 19 вересня у Київській області автомобіль "Chery Amullet" зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії загинуло 3 особи, а водій отримав тілесні пошкодження.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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