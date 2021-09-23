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КНУ імені Шевченка перейшов на дистанційне навчання до 13 жовтня

Керівників структурних підрозділів зобов'язали скласти реєстри наявності у працівників  COVID-сертифікатів.

КНУ імені Шевченка перейшов на дистанційне навчання до 13 жовтня
Фото: fit.univ.kiev.ua

Київський національний університет імені Тараса Шевченка перейшов на дистанційне навчання до 13 жовтня.

Про це повідомила пресслужба університету.

"У період з 23 вересня по 13 жовтня проведення всіх видів навчальних занять за денною та заочною формами навчання здійснювати відповідно до затверджених розкладів з використанням технологій дистанційного навчання", - йдеться в повідомленні.

Керівників структурних підрозділів зобов'язали скласти реєстри наявності у працівників "жовтого" (наявність першого щеплення або негативного результату тестування (діє 72 години), або одужання від COVID-19) і "зеленого" (повний курс вакцинації) COVID-сертифікатів.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти і чиновників.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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