“Слуги” проти Києва: як область вкрала у столиці Біличанський ліс

У вересні Київська обласна рада з подачі обласної державної адміністрації затвердила схему планування Київської області . На цій схемі область відбирає у столиці частину Святошинського району – Біличанський ліс. На мапі ця ділянка заретушована червоними лініями.

Це ліс першої категорії, який долає наслідки чорнобильської катастрофи. Саме за ці тисячі гектарів столичної землі 12 років ведуть боротьбу ірпінські забудовники , які вже організували схему дерибану лісу. Своєю чергою місцеві активісти домоглися, щоб ліс отримав статус нацпарку і його межі були зображені на кадастровій карті.

У кадастр виносили межу згідно зі Схемою розширення нацпарку.

“Біличанський ліс — це частина НПП “Голосіївський“, яка входить у межі Києва. Після Революції Гідності на вимогу громадського сектору і громади ще у 2014 році був підписаний президентський указ. За кожним таким документом стоїть і кропітка робота Кабміну, і кропітка робота відповідних структур. Цей конкретний указ ухвалили на основі схеми розширення нацпарку, яку підписали дві сторони – і Київ, і область”, – наголошує Марина Порошенко, яка очолювала на виборах до Київради список “Європейської солідарності”.

“На цій схемі чітко видно червону лінію — це межа Києва. У цій частині вона погоджена обома сторонами. Цю територію обслуговує комунальне підприємство Києва, аж ніяк не області. Тут не має виникати жодних питань. Не може схема, яку подала на розгляд облради ОДА, суперечити схемі, яку погодили ще у 2014 році дві сторони і яка стала основою для підписання президентського указу”, – наголошує Порошенко.

Плацдармом наступу на територію столиці є маленький анклав – селище Коцюбинське, яке вкраплене у територію Києва. Саме Коцюбинська рада дерибанила ділянки у лісі, які зрештою опинилися у руках політиків партії “Нові обличчя”.

Під час реформи децентралізації громаду селища – кілька десятків тисяч громадян – зробили заручниками. Попри вимогу громади, яка висловила більшість учасників громадських слухань , Коцюбинське не приєднали до Києва.

Рішення блокував голова комітету з питань місцевого самоврядування Андрій Клочко (“Слуга народу”), який взявся співголовувати у робочій групі щодо цього питання і за півтора року жодного разу не зібрав цю групу, хоча дав слово це зробити 24 липня 2020 року.

Саме у родини Андрія Клочка журналісти “Bigus.Info” знайшли чималі статки. І це збіглося у часі з тим, що у Клочка з’явилася приймальня в Ірпені , його знімає інформаційний ресурс ITV, пов’язаний з ексмером Ірпеня Володимиром Карплюком. І саме Клочко був на лінійці першого вересня в Ірпені разом зі своїми колегами із “Слуги народу”.

Фото: ЧЕСНО

Тобто є низка чинників, які свідчать про співпрацю партійців “Слуги народу” із забудовниками Ірпеня.

Київрада не забарилася з відповіддю на дії області й 23 вересня проголосувала за звернення до правоохоронних органів, зокрема Офісу генпрокурора, НАБУ, СБУ та ДБР.

Хто готував схему

Документи для депутатів облради готував департамент архітектури ОДА, а саме Ярослав Янович.

Фото: ЧЕСНО

У розмові телефоном чиновник пояснив схему тим, що пройшла реформа децентралізації й анклавів бути не може, тому і було прийняте рішення промалювати межу на карті у такий спосіб. Таку межу він вважає умовною, а документ – офіційним.

Але при цьому Славутич на схемі так і залишився ексклавом у Чернігівській області. Тобто за цією ж логікою, землі іншої області в ОДА вирішили не захоплювати.

Окрім того, Янович телефоном зауважив, що Київська область була останньою без такої схеми. В облраді підтвердили, що саме ОДА спонукало у пришвидшеному порядку голосувати за ці документи.

Янович наголосив, що це було зроблено з подачі Коцюбинської селищної ради. Тут треба зауважити, що селище Коцюбинське очолює член команди Карплюка – Сергій Даніш . Він фігурував у справі щодо викрадення монахинь, брав участь у квартирній афері і є прямим бенефіціаром дерибану ділянок у Біличанському лісі. Тобто в його інтересах зробити те, що 12 років не можуть зробити забудовники – захопити територію лісу і приєднати Коцюбинське до Ірпеня, як громаду, яка не може самостійно існувати.

“Я всіх офіційно запрошую до нас в ліс, я вас всіх провезу сьогодні по тому лісу і ви подивитеся, що з ним відбувається. Він самознищується. Він пропадає. Він заростає, падають сухостої. Він гине. Якщо його не почати зберігати, а не кричати «спасітє лєс», але він гине, то він загине”, – Даніш намагається переконати членів робочої групи облради, що природа сама себе нищить тим, що ліс заростає, і потребує допомоги чиновника.

Що стосується КМДА, то там нарікають, що про рішення облради дізналися від громадського сектору і про те, що працює робоча група їм невідомо. У листі за підписом голови облради Наталії Гунько (“Слуга народу”) йдеться:

“Пропоную Вам протягом серпня-вересня 2021 року створити робочу групу для попереднього відпрацювання питання меж між містом Києвом та Київською областю і переліку деяких інших спільних питань, що виникають в результаті сусідської діяльності наших територій (адміністративних одиниць)”.

Станом на 23 вересня у облраді не вдалося отримати підтвердження про те, що в КМДА листа отримали й перевірити вихідний номер. Але текст листа передбачає, що станом на вересень відбуватиметься лише процес формування робочої групи, а на початку вересня рішення обласної ради вже прийняте.

Київрада вже відреагувала на те, що відбулося.

“Ми не повинні допустити порушення прав та інтересів територіальної громади нашого міста, яка дала нам повноваження відстоювати інтереси громади. Департамент земельних ресурсів направив повідомлення про злочин у ДБР, СБУ та НАБУ. Вимагаю не допустити порушення прав територіальної громади Києва”, — наголошує міський голова столиці Віталій Кличко.

За звернення до правоохоронних органів депутати Київради, як повідомляє Рух ЧЕСНО, проголосували одноголосно. Жодного голосу “проти” чи “утримався”. Депутати Київради також наголошували на тому, що необхідно приєднувати Коцюбинське до Києва.

Як захистити ліс і закон

Під час засідання облради 9 вересня депутат від ОПЗЖ Олег Корбан запропонував у рішенні прописати два пункти:

“Продовжити роботу депутатської робочої групи… з розробки Схеми планування Київської області...” та “Робочій групі разом із департаментом містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації визначити державні і регіональні інтереси області та доповісти про це на наступній сесії і, в разі необхідності, підготувати відповідні проєкти рішень Київської обласної ради”.

22 вересня відбулося засідання робочої групи як реакція, зокрема і на звернення голови фракції “ЄС” Георгія Цагареішвілі, до якого я звернулася як виборець його округу. Також я написала окрему заяву від себе.

Засідання робочої групи оперативно зібрав її голова Борис Білий з фракції “ЄС”.

Від Коцюбинської ради був селищний голова Сергій Даніш та юрист Денис Крайнік, який в судових процесах, де прокуратура захищає ділянки Біличанського лісу й скасовує рішення Коцюбинської ради, виступає на боці забудовників.

Фото: ЧЕСНО

“Для нашої громади ситуація виглядає дуже дивно. Ви уявіть, що ще в липні Бучанська райрада голосувала питання щодо прийняття трансферу з Коцюбинського у розмірі 800 тисяч. А депутати Коцюбинської ради за це відголосували на сесії лише 31 серпня. За 10 днів до того, як облрада затвердила з подачі ОДА цю схему. Тобто гроші на розроблення схеми планування території Бучанського району, відголосували раніше в районі, ніж навіть відбулося рішення селищної ради і облради. Значить це питання хтось лобіював і протягував. І нам повідомили в райраді, що Коцюбинське виділило гроші першим з-поміж усіх громад, що свідчить про надзвичайний інтерес пошвидше протягнути це питання”, – наголошує голова фракції УДАР в Коцюбинській селищній раді Олена Сокотюк.

Працівники департаменту архітектури ОДА палко підтримують “експертизу” юриста дерибанників Крайніка, яка у судах різних рівнів зазнавала поразки.

Також на робочій групі були представники КМДА, які надали додаткові документи, радник Кличка та лідер “Автомайдану” Олексій Гриценко та народна депутатка восьмого скликання Ольга Червакова (БПП), яка займалася питанням збереження Біличанського лісу та активно протидіяла забудовникам у Приірпінні.

Фото: ЧЕСНО

Червакова наголосила, що держава давала кошти з держбюджету для того, щоб винесли межу в натуру, згідно із затвердженою схемою. Наразі цю територію, як це зазначено у президентському указі, обслуговує КП “Святошинське ЛПГ”, яке фінансується з міського бюджету столиці.

Протягом двох тижнів департамент архітектури має вивчити документи і підготувати свою позицію на основі цих документів. Область готує чергове звернення до Києва, щоб залучити їх до робочої групи.

На наступній сесії облради депутати мають можливість виправити схему і не йти за сценарієм дерибанників Біличанського лісу.

“За історією збереження Біличанського лісу я слідкую з самого початку. На посаді заступника голови Київської ОДА я наголошував , що ліс має бути збережений, і саме завдяки спільним зусиллям він отримав природоохоронний статус нацпарку. І коли підписувався президентський указ, то його фундаментом було погодження Київради. Ці території обслуговують комунальні підприємства столиці. Я думаю, що департамент ОДА має ретельно дослідити документи, там все має бути очевидно”, – зазначає голова депутатської фракції “За майбутнє” в облраді Ярослав Москаленко.

“Своїм рішенням облрада передбачила можливість внесення коректив до Схеми планування. У частині Біличанського лісу питань у нас немає. І депутати облради, зокрема фракція "За майбутнє", тут буде, як завжди, послідовною. Помилкову схему в цій частині треба виправляти”, – резюмує Москаленко.

Що залишається мешканцям селища Коцюбинське

Реформа децентралізації не завершена. Залишилися анклави у різних областях. А це означає, що немає цілісності територій громад. Наприклад, у Чернігівській області є шматок Київщини – Славутич, а на території Києва є анклав – селище Коцюбинське.

Мешканці селища Коцюбинського нарікають на те, що швидка їх везе через Київ до Макарова.

Фото: ЧЕСНО

І ось що доводиться читати про можливість потрапити вчасно в лікарню. Це дуже далека дорога, коли часу на порятунок людей вже, на жаль, може не залишитися.

Фото: ЧЕСНО

Це не перша така смерть. Рік тому теж не вдалося врятувати ще одну волонтерку, яка допомагала із висадкою квітів громаді. І це може бути не вичерпний перелік громадян, яких втрачає країна через недолугість реформи. Профільний комітет Верховної Ради про це поінформований.

Пацієнтів з COVID-19 швидка везла з Коцюбинського через Київ у Білу Церкву. Вторинна ланка медицини у селищі відсутня. Навіть шкільний медогляд треба проходити в Ірпені. А значить – везти дітей через Київ на Ірпінь або чекати на електричку, бо прямого сполучення – дороги – немає.

Пожежні машини можуть приїздити і з Ірпеня, і з Бучі по Ірпінській трасі через Київ. ЦНАП у Коцюбинському не дає всіх послуг мешканцям і направляє знову таки до Ірпеня або в столицю.

Нещодавно Київщина обурилася підняттям цін на проїзд. У Коцюбинському маршрутка їде 5 км, а ціна – 12 гривень. Це розцінки приміського маршруту. А міг би їздити комунальний транспорт стролиці. На звернення мешканки селища Олени Сокотюк щодо підвишення ціни на проїзд відповіді від ОДА більш ніж місяць немає.

Мережі селища пов’язані більшою мірою з столицею – опалення, водопостачання, водовідведення.

Селище не приєднують до Києва, бо супроти волі громади виступають забудовники, для яких окреме Коцюбинське – це шанс спробувати знову урвати Біличанський ліс під забудову.

“Люди не мають ставати заручниками політичних ігор. Адмінреформа має бути для людей, а не люди для адмінреформи”, – наголошує депутат облради Москаленко.

Кожного політичного циклу забудовники Ірпеня знаходять порозуміння з центральною владою. У минулому політичному циклі це було БПП, тепер це “Слуги народу”. Але єдності з-поміж слуг народу в облраді немає. Не всі підтримують політику департаменту ОДА.

Тому питання до облради і до профільного комітету Верховної Ради з питань містобудування залишається відкритим: коли громадян перестануть використовувати як бартер і дадуть доступ до більш якісної медицини, освіти та адмінпослуг?

А те, що ліс не можна дерибанити і включати в межі області – це вже очевидні речі. У 2021 році межа лісу, згідно зі схемою планування нацпарку, винесена в натуру і вона відповідає межі міста Києва.