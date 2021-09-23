Зеленський подякував депутатам за ухвалення закону про олігархів, попри "дуже багато тиску, інтриг і навіть шантажу"

Президент заявив, що тепер "для олігархів шлях єдиний - стати чистим бізнесом".

Президент Володимир Зеленський відреагував на ухвалення Радою у другому читанні закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Відтепер, переконаний глава держави, олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.

"Законодавча, виконавча та судова – так. А для олігархів шлях єдиний – стати чистим бізнесом", - пояснив він.

Зеленський упевнений, що завдяки антиолігархічному закону Україна отримує історичний шанс на побудову цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і державою.

"Так, це багатьом політикам не подобається. Так, вони хочуть жити, як раніше, працюючи на олігархів. Так, було дуже багато тиску на наших депутатів, дуже багато інтриг і навіть шантажу. Але закон ухвалено. Я вдячний кожному депутату, який підтримав цей закон. 229 «за» від «Слуги Народу» та 279 «за» в цілому в парламенті – це правильний сигнал", - зазначив президент.

Нагадаємо, законопроєкт №5599 23 вересня у другому читанні та в цілому підтримали 279 народних депутатів. Окрім "Слуги народу", яка дала 229 голосів, за закон про олігархів проголосували 18 депутатів "За майбутнє", 15 - фракції "Довіра", 11 від партії "Голос" та 6 позафракційних депутатів. Фракції ОПЗЖ та "Європейська солідарність" голосували проти, а "Батьківщина" утрималась.

Депутати проголосували законопроєкт у запропонованій комітетом редакції.

Фракція "Слуги народу" добилася включення законопроєкту в порядок денний всупереч позиції голови ВР Разумкова та його розгляду за скороченою процедурою, щоб не заслуховувати кожну з понад тисячі поправок.