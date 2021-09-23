Геращенко: Путін теж починав свій шлях з боротьби з олігархами

"Ми вимагаємо донести до українського народу правду про те, що в цьому законі є одна можливість – перебрати медіа-активи".

Монобільшість Зеленського у парламенті йде шляхом Путіна і Лукашенка. Про це з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«Я три роки займала посаду першої віце-спікерки українського парламенту і місяцями іноді сиділа в сесійній залі, даючи можливість всім висловити свої поправки. Я особисто звертаюся не голосувати зараз за приниження опозиції, щоб не давати мені можливості озвучити моїх 12 поправок. Я маю на них право», – наголошує Геращенко.

«Я хочу, щоб в Україні боролися з корупцією, а не в правлячій партії зізнавалися в тому, що ви її очолюєте. Від «Європейської Солідарності» ми хочемо подякувати найчеснішому представнику Офісу Зеленського Шефіру, який вчора зізнався дуже чесно на всю країну, що він займається зйомками серіалу і «Кварталу 95». Ось пріоритети Офісу. Нагадати, на якому олігархічному каналі виходить цей серіал?» – говорить Геращенко.

«Ми пишаємося керівником фракції «Слуг народу», який теж чесно навіть не приховує, з ким він ходить на футбол. Якби не журналісти «Схем», то і ви б про це не дізналися. Але вам воно і не треба, тому що ваші конверти 20, 30, 50 ви отримаєте вчасно», – іронізує співголова фракції.

«Ми вимагаємо донести до українського народу правду про те, що в цьому законі є одна можливість – перебрати медіа-активи. І ви зараз повертаєтеся в часи Януковича, коли насправді замість одних олігархів з’явилися курченки. Тут уже півфракції – курченки, а в Офісі президента – друга півфракції курченків сидить, яка заробляє на «Великому крадівництві. Ваш Антимонопольний комітет сьогодні не зупиняє ці монополії. Ваш Антимонопольний комітет сьогодні не зупиняє олігархів», – наголосила Геращенко.

«Парламент – не місце для дискусій» – ви пам’ятаєте, чия це цитата? Гризлова, Російська Федерація. Ви пам’ятаєте, з чого в 2000-х розпочав свій президентський шлях Путін і Лукашенко? З боротьби з корупцією і з олігархами. Тільки вони це очолили. І насправді сьогодні ваша політична команда йде шляхом Путіна і Лукашенка», – резюмувала нардепка.