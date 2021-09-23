Депутати від опозиційних фракцій "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - за життя" заблокували трибуну Верховної Ради після зміни процедури розгляду законопроєкту про олігархів у другому читанні.

Після перерви Рада приступила до розгляду законопроєкту.

Представник президента в Конституційному Суді, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, що оскільки даний законопроєкт визначений президентом як першочерговий, його потрібно розглянути за скороченою процедурою.

За таке рішення проголосували 253 народних депутата. Після обговорення та голосування опозиційні депутати почали активно підтягуватися до президії і заблокували трибуну. Вони також почали звинувачувати головуючого на засіданні Руслана Стефанчука в порушенні регламенту.

Фото: Скріншот відео

Фото: Скріншот відео

Фото: Скріншот відео

Депутати проголосували за відсторонення Стефанчука, однак більшість парламентарів цю пропозицію не підтримала. Під час голосування біля Стефанчук стояли депутати "ЄС" Ірина Геращенко та Микола Княжицький. Під час того, як колеги натискали кнопки, вони кричали: "Геть диктатуру!".

Фото: Скріншот відео

Після голосування перший віце-спікер продовжив вести засідання, а депутати зайняли свої місця і приступили до постатейного голосування за законопроєкт про деолігархізації.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що депутати Верховної Ради у другому читанні розглянуть 11 статей законопроєкту про олігархів. 12-те голосування буде фінальним - за законопроєкт у другому читнні. За словами Арахамії, "Слуга народу" не змогла домовитися з опозиційними фракціями, щоб ті зняли свої правки до другого читання. Тому , за його словами, буде застосована ст.119 Регламенту Ради, щоб прискорити розгляд по статтях.