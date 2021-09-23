Підозрюваний більше восьми років ховався від правоохоронців.

Фото: npu.gov.ua

Національна поліція у вівторок, 21 вересня, затримала у Львові чоловіка, якого підозрюють у вбивстві мера Сімеїза, що сталося в 2013 році.

Про це повідомляється на сайті поліції.

"У лютому 2013 року... невідомий розстріляв автомобіль, в якому знаходився мер одного з курортних містечок. Згодом правоохоронці знайшли спаленою автівку, яку кілер викрав напередодні, та зброю. Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та слідчі дії і встановили підозрюваного. Мешканець Львова, аби уникнути відповідальності, покинув територію України і його оголосили в розшук", - йдеться в повідомленні.

У вересні 2021 року оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області отримали інформацію про перебування розшукуваного на території області і затримали його.

Він мав підроблені документи, видані на ім’я громадянина іншої країни, зброю та набої різного калібру.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, що селищного голову Сімеїза Кирила Костенка було вбито 26 лютого 2013 року біля будівлі селищної ради, коли він приїхав на роботу.