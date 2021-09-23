Національна поліція у вівторок, 21 вересня, затримала у Львові чоловіка, якого підозрюють у вбивстві мера Сімеїза, що сталося в 2013 році.
Про це повідомляється на сайті поліції.
"У лютому 2013 року... невідомий розстріляв автомобіль, в якому знаходився мер одного з курортних містечок. Згодом правоохоронці знайшли спаленою автівку, яку кілер викрав напередодні, та зброю. Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та слідчі дії і встановили підозрюваного. Мешканець Львова, аби уникнути відповідальності, покинув територію України і його оголосили в розшук", - йдеться в повідомленні.
У вересні 2021 року оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області отримали інформацію про перебування розшукуваного на території області і затримали його.
Він мав підроблені документи, видані на ім’я громадянина іншої країни, зброю та набої різного калібру.
Нагадаємо, що селищного голову Сімеїза Кирила Костенка було вбито 26 лютого 2013 року біля будівлі селищної ради, коли він приїхав на роботу.