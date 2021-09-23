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Біля КМДА провели акцію за збереження садиби Барбана

Активісти виступили проти незаконної забудови столиці.

Сьогодні біля Київської міської державної адміністрації пройшла акція проти незаконної забудови столиці.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"Досить руйнувати старий Київ. Демонтуйте КМДА. Кияни приймають естафету від Кличка і забудовників. Користуючись логікою влади, яка обслуговує інтереси забудовників, завдаючи шкоди інтересам громади та історії нашого древнього міста – позбавляємо будівлю КМДА культурної цінності. Нехай на її місці з'явиться чергова висотка або торговий центр. Або краще за все – багаторівневий паркінг – буде якась користь", - йшлося в анонсі акції.

Учасники акції принесли макет будівлі КМДА, який "демонтували" за допомогою екскаватора.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, 20 серпня в центрі Києва, на вул. Обсерваторній 6, знесли 120-річну садибу Барбана. Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко розкритикував мерію за те, що вона не змогла захистити історичний маєток.

Місцеві мешканці та активісти, які борються за збереження історичної архітектурної спадщини Києва, тривалий час протистояли спробам знесення садиби. Однак, забудовник почав розбирати столітню садибу попри протести. Забудовник, він же власник будівлі – ТОВ "Інформаційна група Агентство столичних повідомлень". 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, кореспондент LB.ua
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