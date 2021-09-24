Кандидат у канцлери Німеччини від партії Меркель підтримав запуск "Північного потоку-2"

"Якщо ми відмовимося від усіх інших джерел енергії, то нам потрібно буде більше газу".

Кандидат у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ангели Меркель Армін Лашет вважає, що газопровід "Північний потік-2" потрібно запускати.

Про це він заявив в четвер в ефірі телеканалу ARD в ході останнього раунду передвиборних теледебатів, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Так. Це економічний проект. Якщо ми відмовимося від усіх інших джерел енергії, то нам потрібно буде більше газу", - сказав Лашет.

За його словами, важливіше те, що "Україна повинні бути надані геополітичні гарантії в тому, що Україна не буде від цього страждати". Йдеться про обумовлені контрактом об’єми транзиту через українську газотранспортну систему і після запуску нового газопроводу.

"Якщо Росія буде ставити це під сумнів, то проект буде негайно зупинений", - заявив Лашет.

Вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня.

Нагадаємо, раніше Армін Лашет погрожував застосувати санкції щодо Росії у разі використання нею газопроводу “Північний потік-2” проти України.