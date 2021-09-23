Лукашенко заявив, що на білоруських підприємствах є шпигуни Заходу

Олександр Лукашенко заявив, що на білоруських підприємствах є шпигуни, які нібито працюють на Захід. Кількох, за його словами, уже знайшли.

Про це він сказав під час наради з членами уряду Білорусі Петром Пархомчиком і Юрієм Назаровим.

"Я знаю, ви в уряді ухвалили низку рішень щодо мінімізації впливу санкцій на нашу економіку. Але подивіться на своїх співробітників на підприємствах. У мене є інформація, що кілька мерзотників там ще десь залишилося, і вони ставлять перед собою мету проінформувати колективний Захід про те, як Пархомчик з Назаровим намагаються обійти санкції. Шпигують фактично і здають інформацію туди", - цитує Лукашенка його пресслужба.

"Кількох ми виявили. Сядуть, і надовго. Це я прямо кажу. Але, тим не менш, ми їх повинні бачити. Одиниці, але ще залишилися. І це не просто люди, які висловлюють свою громадянську позицію. Це люди, які усвідомлено за гроші спецслужб Заходу шкодять нашій економіці, а так само нашій державі. На це зверніть особливу увагу директорів і самі дивіться за цими процесами", - заявив він.

Нагадаємо, у 2020 році Лукашенко звинуватив у сприянні білоруським протестам американські розвідувальні центри, нібито створені в Україні і Польщі. Ніяких доказів своїм словам Лукашенко не навів.