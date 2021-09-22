За словами міністра, процес набуття Україною і Грузією членства в НАТО "розтягнувся вже непристойно довго".

Україна веде з НАТО відверту і дружню розмову про те, що її інтеграція в Альянс не може тривати нескінченно.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в прямому ефірі на своїй сторінці в Facebook.

"Немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ. Але це та відверта розмова (і вона дуже дружня, до речі), яку ми маємо з НАТО, про те, що інтеграція не може бути нескінченною", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що процес набуття Україною і Грузією членства в НАТО "розтягнувся вже непристойно довго".

Кулеба підкреслив, що Україна продовжить проведення реформ, необхідних для євроатлантичної інтеграції. При цьому він зазначив, що в Альянсі є країни, "які насправді не зацікавлені в українських реформах, а просто прикриваються цим аргументом для того, щоб стримувати євроатлантичну інтеграцію України".

"І ми повинні про це говорити. Ми повинні не боятися відверто говорити про ті випадки, де інтереси України свідомо і грубо не враховуються, де є маніпуляції", - підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна і український народ зробили достатньо, щоб отримати чіткі підтвердження, коли і як Україна буде в ЄС і НАТО.

Крім того, експредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер також вважає, що приєднання України до Північноатлантичного альянсу є питанням стратегічного значення для безпеки усієї Європи, а також Сполучних Штатів.

Влада України неодноразово заявляла, що деякі країни НАТО використовують питання реформ як виправдання для приховування власного небажання дратувати Росію. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна з 2008 року достатньо змінилася, щоб отримати від НАТО новий етап у євроатлантичній інтеграції, але окремі країни продовжують вимагати якихось реформ. На думку міністра, це просто відмовки.

Україна хотіла отримати ПДЧ ще 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті, але це рішення заблокували Німеччина і Франція. З 2017 року Україна знову заговорила про отримання Плану дій щодо членства в НАТО, а навесні 2018 року тодішній президент Петро Порошенко назвав цей план наступною ціллю країни. 7 лютого 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі й НАТО.

Згідно з опитуванням, за вступ до НАТО готові проголосувати 54% українців, проти – 31%, ще 15% не визначилися з вибором. За вступ до ЄС проголосували 62% усіх опитаних, проти вступу — 26%.