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Керівник Слідкому в Пермі, де першокурсник університету застрелив 6 людей, наклав на себе руки

54-річний Сергій Сарапульцев застрелився після критики начальства з Москви.

Керівник Слідкому в Пермі, де першокурсник університету застрелив 6 людей, наклав на себе руки
Фото: perm.sledcom.ru

Голову слідчого управління Слідчого комітету по Пермському краю Російської Федерації полковника Сергія Сарапульцева знайшли мертвим у його квартирі.

Про це повідомила офіційний представник СК Світлана Петренко, передає РИА Новости.

За фактом смерті Сарапульцева в центральному апараті відомства почали процесуальну перевірку. Загиблий мав звання полковника юстиції.

"Комсомольська правда" пише, що, за попередніми даними, 54-річний Сергій Сарапульцев наклав на себе руки. Про версію самогубства також повідомляє агентство ТАСС із посиланням на джерело.

Лента.ру з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що за кілька годин до його смерті

Сергія Сарапульцева розкритикували на нараді.

Напередодні до Пермі приїхав глава СК РФ Олександр Бастрикін і група слідчих із Москви, яка займалася справою про збройний напад студента першого курсу на університет.

За словами джерел видання, полковника звинуватили в поганій організації розслідування і несвоєчасному реагуванні на скарги населення. "На його адресу було багато критики, в тому числі необґрунтованої. За підсумками зустрічі натякнули, щоб готувався до звільнення", - пояснив один зі співрозмовників видання.

Нагадаємо, 20 вересня озброєний студент першого курсу Пермського держуніверситету Тимур Бекмансуров відкрив стрілянину з гладкоствольної рушниці в кампусі вишу. В результаті шестеро людей загинули, понад 40 постраждали. За даними ЗМІ, батько пермського стрільця виявився найманцем, який воював на Донбасі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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