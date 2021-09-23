Керівник Слідкому в Пермі, де першокурсник університету застрелив 6 людей, наклав на себе руки

Голову слідчого управління Слідчого комітету по Пермському краю Російської Федерації полковника Сергія Сарапульцева знайшли мертвим у його квартирі.

Про це повідомила офіційний представник СК Світлана Петренко, передає РИА Новости.

За фактом смерті Сарапульцева в центральному апараті відомства почали процесуальну перевірку. Загиблий мав звання полковника юстиції.

"Комсомольська правда" пише, що, за попередніми даними, 54-річний Сергій Сарапульцев наклав на себе руки. Про версію самогубства також повідомляє агентство ТАСС із посиланням на джерело.

Лента.ру з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що за кілька годин до його смерті

Сергія Сарапульцева розкритикували на нараді.

Напередодні до Пермі приїхав глава СК РФ Олександр Бастрикін і група слідчих із Москви, яка займалася справою про збройний напад студента першого курсу на університет.

За словами джерел видання, полковника звинуватили в поганій організації розслідування і несвоєчасному реагуванні на скарги населення. "На його адресу було багато критики, в тому числі необґрунтованої. За підсумками зустрічі натякнули, щоб готувався до звільнення", - пояснив один зі співрозмовників видання.

Нагадаємо, 20 вересня озброєний студент першого курсу Пермського держуніверситету Тимур Бекмансуров відкрив стрілянину з гладкоствольної рушниці в кампусі вишу. В результаті шестеро людей загинули, понад 40 постраждали. За даними ЗМІ, батько пермського стрільця виявився найманцем, який воював на Донбасі.