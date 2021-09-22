Польщі надали право взяти участь у сертифікації "Північного потоку-2"

Федеральне мережеве агентство Німеччини допустило польську нафтогазову компанію PGNiG до сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву польської компанії.

"Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) надало Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA і її німецькій філії PGNiG Supply & Trading GmbH до процедури сертифікації "Північного потоку-2", - йдеться в повідомленні.

Голова правління PGNiG Павло Маєвські заявив, що участь Польщі в сертифікації газопроводу дозволить ефективно відстоювати інтереси польської сторони.

"У рамках процедури сертифікації ми будемо прагнути до того, щоб власник "Північного потоку-2" не зміг уникнути застосування вимог, що стосуються поділу прав власності, доступу третіх осіб до інфраструктури і прозорих тарифів з урахуванням вартості всього газопроводу", - уточнив він.

Нагадаємо, Росія завершила будівництво "Північного потоку - 2" 10 вересня. Перед тим голова правління "Газпрому" Олексій Міллер сказав, що перші поставки можуть початися вже в 2021 році.

13 вересня німецький регулятор почав сертифікацію "Північного потоку - 2". Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль назвала "далекою від реальності" інформацію про те, що російський "Газпром" планує розпочати подачу природного газу "Північним потоком-2" вже з жовтня. Вона нагадала, що запуск газопроводу неможливий без сертифікації його як незалежного оператора газотранспортної системи.