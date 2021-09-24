В уряді "Талібану" визнали скоєння "убивств помсти"

Талібам рекомендують виявляти стриманість і не брати правосуддя у свої руки.

Виконувач обов’язків міністра оборони в уряді "Талібану" мулла Мохаммад Якуб визнав, що бойовики скоїли так звані "убивства помсти".

Повідомлення про висловлювання Мохаммада Якуба були поширені кількома публічними особами з числа талібів, включно з речником угруповання Забігуллою Муджахідом, передає Радіо Свобода.

"Нещодавно деякі люди були навмисно вбиті [нашими бійцями] в деяких частинах країни", - говорить голос, який, імовірно, належить Якубу, і, очевидно, звертається до курсантів та командирів талібів.

Голос рекомендує виявляти стриманість і не радить бійцям "Талібану" брати правосуддя у свої руки.

"Після того, як ми оголосили загальну амністію, жоден із наших бійців не має права порушувати цю амністію, вдаючись до особистих порахунків чи помсти. Якщо у когось є особиста кривда на когось, він може звернутися до суду… Але вбивати чи погрожувати комусь не є політикою Ісламського Емірату, і це суперечить ісламському закону шаріату", - йдеться у записі.

Нагадаємо, що "Талібан" повернувся до влади в Афганістані 15 серпня. Це сталося через двадцять років після того, як американці скинули попередній режим талібів. Світова спільнота не визнала легітимності влади талібів.

"Талібан" правив Афганістаном з 1996 по 2001 роки, насаджуючи закони шаріату у власній суворій інтерпретації.

Таліби запевняють, що цього разу все буде інакше. Проте верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність достовірних повідомлень про масові злочини талібів у Афганістані включно зі стратами цивільних осіб та службовців.