На борту близько 100 осіб.

Перемовини щодо чергової евакуаційної місії з Афганістану завершилися успіхом. Сьогодні вранці цивільний літак вилетів з території аеропорту Кабула.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Вчергове Україна продемонструвала свою рішучість у питанні допомоги власним громадянам за кордоном, а також простягнула руку допомоги громадянам інших країн, які її потребували", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на борту літака перебуває близько 100 громадян. Очікується, що літак з евакуйованими прибуде до Києва протягом 24 годин.

"Протягом останніх декількох днів проводилися міжнародні перемовини щодо можливої евакуації українських громадян з Афганістану. Активну участь в перемовинах брали представники Ісламської Республіки Пакистан, Турецької Республіки, Держави Катар та Афганістану", - розповіли у ГУР.

Нагадаємо, що після приходу талібів до влади в Афганістані Україна провела шість евакуаційних рейсів, але в країні досі залишаються громадяни, які очікують на евакуацію. За останніми даними МЗС, мова йшла про 159 осіб.