Фото: kh.depo.ua

Під Чугуєвом на Харківщині пройшла церемонія пам'яті загиблих в результаті падіння літака Ан-26, що сталося 25 вересня 2020 року.

Ведучий церемонії зачитав імена загиблих, після чого єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан відслужив панахиду, пише Interfax.com.ua.

Після цього родичі загиблих та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач повітряних сил Микола Олещук і в.о. голови Харківської обласної державної адміністрації Олександр Скакун поклали квіти до пам'ятного каменю, на місці якого планується встановити пам'ятний знак.

Фото: kh.depo.ua

Фото: kh.depo.ua

Співчуття висловив і президент України Володимир Зеленський. “Рік тому внаслідок падіння літака біля #Чугуєва Україна втратила 26 гідних синів. У них попереду було ціле життя й не одна бойова звитяга. Неможливо вгамувати біль від цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв”, – йдеться у його повідомленні у Твіттері.

Рік тому внаслідок падіння літака біля #Чугуєва Україна втратила 26 гідних синів. У них попереду було ціле життя й не одна бойова звитяга. Неможливо вгамувати біль від цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв. pic.twitter.com/pg2rerKlJU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2021

Нагадаємо, 25 вересня біля Чугуєва на Харківщині впав літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ, що виконував тренувальний політ. Загинули 19 курсантів третього і четвертого курсів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ і 7 офіцерів. Одному курсанту вдалося врятуватися.

За обвинуваченням у порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України) судитимуть: командувача Повітряних сил Збройних Сил України, начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, командира військової частини А4104, заступника командира військової частини А4104, заступника командира військової частини з льотної підготовки і керівника управління польотами 25 вересня 2020 року на аеродромі "Чугуїв".

У травні ДБР назвало основною причиною падіння незаконний дозвіл керівником польотів на аеродромі "Чугуїв" на злети літака конвеєрним способом. Під час заходу на останній зліт була виявлена поломка системи ПРТ-24, що свідчила про некоректну роботу лівого двигуна, але через те, що відбувався конвеєр, екіпаж вчасно її не виявив.

Ще однією з причин цієї трагедії була видача і підтвердження рішень про виконання літаком АН-26 вправ, котрі не передбачалися до експлуатації літака, а також документів про спільну підготовку курсантів-льотчиків і курсантів-штурманів на одному літаку, що не гарантувало безпеку польотів.

Окрім того, серед встановлених причин катастрофи є допуск керівництвом університету навчальних польотів із перевищенням їх допустимої злітно-посадкової маси.