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СБУ виявила в "активіста" зі Львівщини схрон з вибухівкою та бойовими гранатами

Зі схрону вилучено майже 2 кг пластиду, тротилові шашки та вибухові пристрої.

Служба безпеки України виявила у Львівській області прихований арсенал з бойовими засобами ураження. Тайник був на території помешкання місцевого жителя, який позиціонує себе як громадський активіст.

Зі схрону вилучено майже 2 кг пластиду, тротилові шашки та вибухові пристрої, інформує пресцентр СБУ.

Схованка була облаштована у прибудинковій споруді приватного домоволодіння.

Під час огляду сховку також виявили три гранати РГ-42 і Ф-1, електродетонатори, шумові гранати і понад 100 набоїв калібру 5,45 мм.

"За матеріалами СБУ тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї", - йдеться у повідомленні.

Раніше схованку з великою кількістю вибухівки і гранат виявили на Закарпатті. Засоби ураження, ймовірно, належали торговцям зброєю.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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