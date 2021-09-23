Продавцю зброї загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліція Київщини викрила 26-річного мешканця Фастівського району, який продав бойовий пістолет з патронами та набої до автоматичної зброї загальною вартістю близько 60 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

За даними слідства, чоловік продав пістолет ТТ та набої до нього за 30 тисяч гривень. Крім того, зловмисник реалізував понад 400 набоїв калібру 7.62 та отримав 30 тисяч гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

“За місцем проживання фігуранта правоохоронці проводять санкціоновані обшуки”, - повідомили в поліції.

Наразі продавця зброї затримано в порядку ст.208 КПК України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України виявила три схрони зі зброєю та вибухівкою у районі операції Об’єднаних сил.