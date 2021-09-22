В Україні з'являться спеціальні в'язниці для "кримінальних авторитетів", - Мін'юст

Наступного року в Україні може з'явитися спеціальна в'язниця, де ізолюють кримінальних "авторитетів" - так званих "злодіїв в законі".

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявила заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

Вона підкреслила, що "злодії в законі" можуть впливати на адміністрацію, залякуючи персонал або саму адміністрацію установи, або впливати на інших людей, які відбувають там покарання. Саме тому "злодіїв в законі" необхідно ізолювати, щоб виключити цей вплив. Для цього потрібні спеціальні умови.

"І щоб створити ці умови, зараз ми працюємо над тим, щоб створити в Україні хоча б дві установи з таким спеціальним статусом, і пропрацювати всі технічні засоби, опрацювати емоційний, психологічний стан персоналу в таких установах, підготувати всю команду до роботи з такими суб'єктами , щоб і їх намагатися ресоціалізувати. Ми розраховуємо на те, що будемо готові прийняти перших засуджених за такою статтею вже в наступному році ", - сказала заступник міністра.

У таких в'язницях буде камерний тип змісту з ізольованими приміщеннями. Установи будуть обладнані відеозв'язком і відеоспостереженням, а у персоналу будуть відеореєстратори для уникнення конфліктних ситуацій.