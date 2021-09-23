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Працівнику ДБР повідомили про підозру через незаконний збут конфіскованої кукурудзи

На попередньому місці служби він допустив незаконний продаж вилученої під час обшуків кукурудзи вагою понад 1,2 тис. тонн.

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань під час досудового розслідування повідомило про підозру одному із своїх працівників за фактом службової недбалості.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що до служби у ДБР працівник обіймав посаду слідчого одного із відділів ДФС у Миколаївській області.

“Встановлено, що на попередньому місці служби під час досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий допустив незаконний продаж вилученої під час обшуків кукурудзи вагою понад 1,2 тис. тонн”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, через його недбалість державному бюджетові завдано збитків на суму 4,7 млн гривень.

Працівник ДБР підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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