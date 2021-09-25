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Зеленський посилив свою охорону, а поліція перейшла на посилений режим роботи, – ЗМІ

Кортеж президента тепер їздить із сиренами та мигалками, на великій швидкості, а також збільшилась кількість машин.

Зеленський посилив свою охорону, а поліція перейшла на посилений режим роботи, – ЗМІ
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський після нападу на свого першого помічника Сергія Шефіра вирішив посилити свою охорону, збільшивши кортеж.

Про це пише “Українська правда” з посиланням на джерела.

“Кореспондент УП помітив оновлений кортеж президента Зеленського. Тепер він їздить із сиренами та мигалками, на великій швидкості, а також збільшилась кількість машин”, – йдеться у повідомленні.

Кортеж бачили на Обухівській трасі, він рухався у бік державних дач близько 21:00.

Окрім того, поліція з 25 вересня переходить на посилений режим роботи.

Фото: pravda.com.ua

Глава Нацполіції Ігор Клименко наказав з 25 вересня по 8 жовтня перевести особовий склад кримінальної поліції та слідчих підрозділів на посилений режим роботи "у зв'язку із загостренням криміногенної обстановки на території держави, пов'язаної з учиненням тяжких кримінальних правопорушень, у тому числі із застосуванням вогнепальної зброї, та які викликали в суспільстві значний резонанс, з метою проведення профілактичних заходів для її стабілізації".

Поліцейські працюватимуть понаднормово, але не більше 12 годин на добу та 6 днів на тиждень.

Нагадаємо, замах на Шефіра стався близько 10 години ранку 22 вересня на автомобільній дорозі, що веде до Києва, коли помічник президента їхав на роботу. Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де знаходився Шефір, автоматну чергу. Три кулі попали у водія політика, але сам він не постраждав.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що замах на Шефіра міг бути "привітом" Зеленському. Сам президент назвав замах на свого помічника "проявом слабкості" і пообіцяв "сильну відповідь". Водночас Зеленський визнав, що не знає замовників цього замаху. Пізніше президент додав, що це - тиск саме на нього і наголосив, що "впливати на нього неможливо".

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що замах на життя Шефіра скоїв злочинець-професіонал, при цьому він був не один.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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