Бурба дав свідчення ТСК по "вагнерівцям", - нардеп Костенко

Засідання ТСК відбувалося не в будівлі комітетів Верховної Ради, а за попередньою інформацією, - в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба дав свідчення тимчасовій слідчій комісії (ТСК) у справі найманців ПВК "Вагнера".

Про це "Інтерфакс-Україна" заявив член фракції "Голос" Роман Костенко.

"Він (Бурба - ред.) мені відзвонився приблизно півгодини тому, сказав, що він вийшов (з засідання ТСК - ред.), Що все нормально, що він у безпеці. Він дав свідчення тимчасовій слідчій комісії, засідання якої сьогодні (24 вересня - ред.) відбувалося не в будівлі комітетів Верховної Ради, а за попередньою інформацією, - в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Засідання вже завершилося", - сказав Костенко.

Він підкреслив, що засідання ТСК перенесли в будівлю ГУР Міноборони, щоб не допустити на нього представників опозиції, а самого Бурбу "туди вивезли".

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генпрокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них – громадяни України.

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер".

Про операцію нібито було відомо українській владі, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію заперечили.

10 вересня Безугла повідомила, що ТСК дійшла до висновку, що безпосередньо санкціонованої спецоперації щодо примусової посадки турецького літака з найманцями ПВК Вагнера в Україні не було. Натомість проводився "спеціальний розвідувальний захід".

14 вересня засідання ТСК не відбулося через відсутність кворуму. На ньому Бурба мав надати інформацію у справі організації спеціального заходу щодо затримання 33-х бойовиків ПВК "Вагнер".