Замах на Шефіра вчинив професіонал, при цьому він був не один, - заступник голови МВС

Злочинці сиділи в засідці, і протягом 4-х секунд по автомобілю було випущено близько 20 куль.

Замах на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра скоїв злочинець-професіонал, при цьому він був не один.

Про це в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"Ми досить чітко розуміємо, що злочинець був не один. Ми маємо уявний портрет: зріст, вагу і інші сліди, які ми встановили під час слідчих дій. Вони направлені на відповідні експертизи", - заявив Енин.

Єнін додав, що "спроба замаху була здійснена професійно".

За його словами, злочинці сиділи в засідці і протягом 4-х секунд по автомобілю було випущено близько 20 куль.

"Ми маємо 15 влучань в автомобіль. 2 кулі потрапили в ногу водія. Автомобіль не був броньованим. Кулі легко пройшли через двері машини", - сказав він.

Єнін уточнив, що нападники намагалися зупинити автомобіль з метою вбивства.

Він також повідомив, що до розслідування замаху буде залучено ФБР з метою мінімізації сумнівів в неупрежденності розслідування ".

Нагадаємо, замах на Шефіра стався близько 10 години ранку 22 вересня на автомобільній дорозі, що веде до Києва, коли помічник президента їхав на роботу. Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де знаходився Шефір, автоматну чергу. Три кулі попали у водія політика, але сам він не постраждав.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що замах на Шефіра міг бути "привітом" Зеленському. Сам президент назвав замах на свого помічника "проявом слабкості" і пообіцяв "сильну відповідь". Водночас Зеленський визнав, що не знає замовників цього замаху. Пізніше президент додав, що це - тиск саме на нього і наголосив, що "впливати на нього неможливо".