Фото: mukachevo.net

В Угорщині після зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою поблизу угорського міста Абонь загинуло 5 осіб, серед них було двоє українців.

Про це пише mukachevo.net.

“Смертельна ДТП сталася вчора, 24 вересня, о 16:40 на 89-му кілометрі швидкісної автостради М4 у напрямку Будапешт-Солнок. Мікроавтобус на великій швидкості в'їхав у задню частину каміона”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією угорських ЗМІ, у мікроавтобусі перебувало троє громадян Угорщини, один громадянин України та ще одна людина з подвійним угорсько-українським громадянством.

Фото: mukachevo.net

Усі п'ятеро загинули на місці трагедії. Відомо також, що водій вантажівки практично не постраждав.

“Я зупинився, тому що зупинився рух транспорту попереду. Я стояв буквально хвилину, коли відчув сильний удар ззаду”, - розповів водій, додавши, що негайно вийшов з кабіни, аби дізнатися, що сталося, але допомогти нічим не зміг.

Наразі триває розслідування обставин катастрофи.

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

Нагадаємо, у результаті автомобільної аварії, що сталася 15 вересня в населеному пункті Нємглови Лодзького воєводства у центрі Польщі, загинуло четверо осіб, зокрема двоє громадян України - чоловіки віком 37 та 39 років.