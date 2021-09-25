В Україні завтра буде без опадів, температура до +23

На Одещині – до 25°.

Найближчої ночі, 26 вересня в Україні буде хмарно, тому повітря сильно не вихолоджуватиметься, температура – 8-13°.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

На Лівобережжі та півночі країни місцями пройдуть невеликі дощі.

Вдень хмарність почне розриватись, встановиться погода без опадів і визиратиме сонце, антициклон відтіснятиме зону опадів на схід, де ще дощитиме у першій половині дня.

Денні температури становитимуть 14-19°, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині – 20-23°, на Одещині – до 25°.

“Наспуп антициклону супроводжується зростанням тиску, що зумовить вітряну погоду, повітря переноситиметься із північного заходу, найбільші контрасти тиску будуть спостерігатись на Лівобережжі країни, де очікуємо штормовий вітер 15-20 м/с”, – йдеться у повідомленні.

У Київській області місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Температур вночі – 10-13°, вдень – 15-18°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.