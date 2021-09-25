У Туреччині судитимуть кримських татар, яких звинувачують в організації “Хізб ут-Тахрір”

Денісова під час робочого візиту в Анталію

15 жовтня у турецькому місті Анталія відбудеться суд у справі двох українців, яких звинувачують в організації “Хізб ут-Тахрір”.

Про це йшлося під час зустрічі Уповноваженого Верховної Ради України Людмили Денісової з Головним прокурором Анталії Халілом Іналом.

Омбудсман передала прокурору список із 7 ув'язнених українців, які зараз перебувають в установах виконання покарань турецького міста.

Вона вимагає перевірити умови їхнього утримання та забезпечити недопущення порушення процесуальних прав в'язнів.

“Звернула увагу на справу двох громадян України – кримських татар, яка наразі розглядається в суді міста Анталія. Чоловіків звинувачують в участі в організації “Хізб ут-Тахрір”, – написала Денісова.

Омбудсман зазначила, що турецька сторона запевняє про дотримання прав українських громадян відповідно до законодавства Туреччини.

Як пише Громадське, ще торік у вересні суд в Анталії заарештував двох вихідців з Криму, Лимара та Османа Османових, за нібито приналежність до "Хізб ут-Тахрір", хоча Туреччина не визнає цю організацію терористичною. Прокуратура вимагає засудити чоловіків на 7,5 років ув'язнення, за цим звинуваченням заарештували також 12 громадян Туреччини.

Арештовані чоловіки – кримські татари, мають українські паспорти. У 2014 році вони виїхали до Туреччини на заробітки.

Затримані обговорювали у соціальних мережах тему ісламу, збиралися для проведення уроків релігії, організовували конференції та панелі на ісламську тему. Однак за це в турецькому законодавстві покарання не передбачене.

Водночас раніше Міністерство закордонних справ Туреччини засуджувало вирок Росії щодо учасників "Хізб ут-Тахрір", назвавши його "прикладом політики залякування".

Нагадаємо, релігійний осередок "Хізб ут-Тахрір" в Росії та окупованому нею Криму вважають терористичною організацією. На думку російського правозахисного медіапроєкту "ОВС-інфо", членів осередків релігійної організації "Хізб ут-Тахрір" засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу. У цивілізованому ж світі її діяльність дозволена.

У серпні Південний окружний військовий суд (Ростов-на-Дону) повернув до прокуратури матеріали справи так званої четвертої Бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір". Таке рішення ухвалили через те, що обвинувальне заключення не переклали шрифтом Брайля.