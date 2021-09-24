​Палата представників США схвалила проєкт оборонного бюджету з допомогою Україні

Палата представників США схвалила проєкт оборонного бюджету, який визначає основні напрямки американської оборонної політики і встановлює оборонні видатки США на рівні $777,9 млрд.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Законопроєкт передбачає надання $300 млн безпекової допомоги Україні, що включає збільшення програми на $50 млн.

Тепер законопроэкт має схвалити Сенат і підписати президент.

Можливі розбіжності між версіями двох палат Конгресу будуть врегульовуватись в рамках спільного комітету. Сенатська версія законопроєкту про оборонний бюджет також містить збільшення безпекової допомоги Україні до $300 млн.

"Мені приємно, що в оборонному законопроекті Сенату передбачено продовження дії та збільшення безпекової допомоги для нашого союзника - України. Очевидно, що Безпекова ініціатива щодо України продовжує надавати нашим союзнкам в Україні допомогу необхідну для захисту суверенної території - на суходолі, на морі та в повітрі", - заявив сенатор Роб Портман, який був одним з ініціаторів збільшення допомоги.

Раніше цього тижня до законопроєкту у версії Палати представників США було включено низку поправок, зокрема, що стосується обов'язковості санкцій проти газотранзитного проекту "Північний потік-2" а також обмежень на операції з російськими держоблігаціями.

Палата представників США також включила поправки, що передбачають обмеження на операції з новим державним боргом Росії, як на первинному, так і на вторинному ринку.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше заявив, що розпочав діалог з Конгресом та Адміністрацією США щодо потреби збільшення загальної суми підтримки, яку Штати надають Україні до 1 мільярда доларів США на рік.